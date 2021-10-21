Vali Işık Hasgöksu ve Emir Çavuş Zeytinyağı Üretim Tesislerinde İncelemelerde Bulundu

Vali Mehmet Alpaslan Işık, İlimiz Merkeze bağlı Elmadağı Köyü Taşdibi mevkiiinde kurulu bulunan Hasgöksu sızma zeytinyağı fabrikası üretim tesislerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Cerit köyü muhtarı İbrahim Coşkun ve işletme sahibi Ali Bilgiç ile birlikte tesislerde incelemelerde bulunarak sofralarımızın değişilmez damak tadı olan zeytinlerin zeytinyağına dönüşüm sürecini bir süre yerinde takip eden Vali Işık, hasat edilmesinden soframıza ulaşıncaya kadar geçen süreç hakkında işletme sahibi Bilgiçten bilgiler aldı.

Tesislerdeki incelemelerinin ardından işletme sahibi Ali Bilgiç'e bereketli bol kazançlar temennisinde bulunan Vali Işık, tesislerin ilimiz ekonomisine ve istihdamına ciddi katkı sağlayacağına olan inancını belirterek bölgemizin tarımsal üretimine katma değer sağlaması beklenen zeytinin ekonomik ve toplumsal değerinin büyük olduğunu söyledi.

"Emir Çavuş Zeytinyağı Tesislerini Ziyaret Etti"

Vali Işık daha sonra geçtiğimiz günlerde Cerit köyünde düzenlenen törenle birlikte hizmete açılan Emir Çavuş soğuk sıkım zeytinyağı tesisini ziyaret etti. Üretim tesislerini gezerek zeytinyağının oluşum sürecini bir süre yerinde takip eden Vali Mehmet Alpaslan Işık, ülkemizde konvansiyonel üretimde kaliteli ve sağlıklı zeytinyağı üretimi için kurulan ilk tesis olma özelliğini taşıyan fabrikanın ilimize kazandırılmasının ilimiz ekonomisine ve istihdamına olumlu yansıyacağını belirterek işletme sahibi Mustafa Ülker'i tebrik etti, tesislerin ilimiz ve ülkemiz için hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.

İlimizin zeytinyağı üretiminde söz sahibi iller arasında yer alabilmesi için bölgesel farklılıkların göz önüne alınarak çalışmaların buna göre yürütülmesinin daha sağlıklı ve kaliteli ürün elde edilmesi açısından son derece önemli olduğuna dikkat çeken Vali Işık, zeytin ve zeytinyağının ilimizin ekonomik ve sosyal hayatında önemli bir yer tuttuğunu belirterek yerli üretim konusunda markalaşmanın önemine vurgu yaptı. Karaman Valiliği/ BASIN

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