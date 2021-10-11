Vali Doğan'a, Ziyaret

İSTANBUL (Habermetre) - Hatay Valisi Rahmi Doğan, İstanbul Süryani Katolik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Basatemir ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

11 Ekim 2021 Pazartesi günü saat 11: 30'da gerçekleşen ziyarette, misafirleriyle bir süre sohbet eden Vali Doğan, Başkan Basatemir'i binlerce yıllık geçmişi ile 13 medeniyet ve 3 semavi dine ev sahipliği yapan, kardeşliğin simge şehri Hatay'ımızda ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başkan Basatemir ise misafirperverliğinden dolayı Vali Doğan'a teşekkür ederek, zengin bir kültür birikimine sahip olan Hatay'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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