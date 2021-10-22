Vali Canalp, "Demirhanlı köyümüze yapılan cami mimari olarak da bundan sonra köylerimize yapılacak camilere örnek teşkil edecektir."

Demirhanlı köyünü ziyaret eden Vali Ekrem Canalp köy muhtarı Ahmet Tuna ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Vatandaşlarla tek tek selamlaşarak yakından ilgilenen Vali Canalp, daha sonra yapımı tamamlanarak ibadete açılan Demirhanlı köyü camisinde köy sakinleri ile birlikte Cuma namazını kıldı. İl Müftüsü Alettin Bozkurt tarafından kıldırılan Cuma namazının ardından okul bahçesinde ikramlarda bulunuldu.

Vali Canalp, Demirhanlı köyüne yapılan caminin mimari olarak da bundan sonra köylerimize yapılacak camileri örnek olduğunu belirterek, " katkıda bulunan ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Köy Muhtarlığı ziyaret defterini imzalayan Edirne Valisi Ekrem Canalp ve Belediye Başkanı Recep Gürkan'a caminin yapımındaki katkılarından dolayı köy muhtarı Ahmet Tuna tarafından plaket verildi.

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