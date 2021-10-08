İSTANBUL-Üniversite-sanayi iş birliğinde önemli adım

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) ile tarımsal Ar-Ge şirketi olan Gübretaş arasında bugün, protokol imzalandı. İZÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut, tarımsal üretime katkı sağlayacak faydalı işler yapacaklarını ve üniversite-sanayi iş birliğinde çok önemli bir adım atıldığını belirtti.

Gübretaş ile İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi arasında bugün protokol imzalandı. Dünyada üniversitelerin sürdürülebilir kalkınmaya önem verdiğini belirten Rektör Prof. Dr. Mehmet Bulut, bu anlaşma ile tarım ve gıda geleceği, gıda güvenliği konusunda birçok çalışma yapacaklarını belirtti. Anlaşma ile asıl amaçlarının sürdürülebilir tarımı gerçekleştirmek olduğunu ifade eden Prof. Dr. Bulut, 'Mesela ayçiçeğinin kullanılmayan 'baş' kısmının çevreye olan etkisini minimize etmeye çalışacağız. Bunun gibi birçok diğer ürünün üretim sürecini, çevreye uyumlu ve zarar vermeyecek şekilde gerçekleştireceğiz? açıklamasını yaptı. Protokol, Gübretaş Yönetim Kurulu Yönetim Başkanı Dr. Fahrettin Poyraz, Gübretaş Genel Müdürü İbrahim Yumaklı ve İZÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut arasında imzalandı.

TARIMSAL ÜRETİME DEĞER KATILACAK

Genel Müdür Yumaklı, 'Sabahattin Zaim Üniversitesiyle imzaladığımız iş birliği protokolü tarımsal üretimimize değer katacaktır. Üniversitenin zengin akademik kadrosu ve akademisyenlerimizin birikimiyle tarımsal Ar-Ge çalışmalarını daha güçlü bir geleceğe taşıyacağımıza inanıyorum' dedi. Dr. Fahrettin Poyraz da şunları söyledi:

'İmzaladığımız bu protokol de hayırlı bir adım olacaktır. Ülkemiz insanının sağlıklı, doğru, bilinçli ve kaliteli ama aynı zamanda ekonomik bir şekilde beslenebilmesi için üniversitelerin ve araştırma kurumlarının daha fazla sorumluluk alması gerektiğini düşünüyoruz. Toprak ana ile sağlıklı ve doğru bir ilişki kurabilirsek, tarımın geleceği için sağlayacağımız başarılar artacaktır.'

ÖĞRENCİLER PRATİK VE TEORİK BİLGİ PAYLAŞABİLECEK

Üniversitede çalışmalarını yürütebilmek için Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi kurduklarını belirten Prof. Dr. Mehmet Bulut, öğrenci ve hocalarla çok iyi çalışmalara imza atacaklarına inandığını söyledi. Üniversitenin; beslenme, ekonomi, işletme ve finans bölümlerinden hoca ve öğrencilerin sürdürülebilir tarım çalışmalarına katkıda bulunacağını ifade eden Prof. Dr. Bulut sözlerine şunları da ekledi:

'Hocalar üniversite sanayi iş birliğiyle, pratik, teorik bilgilerini endüstri ile paylaşmış olacaklar. Öğrencilerimiz, sektörle iş birliği içinde olmayı öğrenirken hayatın gerçeklikleriyle karşılaşacaklar. Ürettikleri bilginin sorun çözdüğünü görmüş olacaklar. Bu da onlar için önemli kazanım olacak.?