Son dakika haber: Umman'ı vuran Şahin Kasırgası'nda ölü sayısı 11'e yükseldi - Haberler
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Son dakika haber: Umman'ı vuran Şahin Kasırgası'nda ölü sayısı 11'e yükseldi

İhlas Haber Ajansı / Hamad Alnajjar - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre - Umman'ı vuran Şahin Kasırgası'nda ölü sayısı 11'e yükseldi Umman'ın çeşitli bölgelerinde etkili olan Şahin Kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.

KÖRFEZ, KOCAELİ (İHA) - - Umman'ı vuran Şahin Kasırgası'nda ölü sayısı 11'e yükseldi

MUSKAT - Umman'ın çeşitli bölgelerinde etkili olan Şahin Kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.

Körfez ülkesi Umman'ın farklı bölgelerinde dün gece saatlerinden itibaren etkili olan Şahin Kasırgası'nda can kaybı sayısı artıyor. Umman Polis Teşkilatı Binbaşı Muhammed El Haşimi yaptığı açıklamada, bugün toplam 7 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısının 11'e yükseldiğini söyledi. Üç kişinin hala kayıp olduğunu belirten El Haşimi, halkı dikkatli olmaya çağırdı.

Umman Sultanı Heysem bin Tarık, evleri ve işyerleri hasar gören halka gerekli yardımların sağlanması amacıyla bir bakanlar komitesi kurulmasını emretti.

Öte yandan, dün hızı saatte 150 kilometreye ulaşan rüzgarlarla Umman'ı vuran kasırganın etkisini azalttığı belirtildi.

Son dakika haber: Umman'ı vuran Şahin Kasırgası'nda ölü sayısı 11'e yükseldi

Son dakika haber: Umman'ı vuran Şahin Kasırgası'nda ölü sayısı 11'e yükseldi

Son dakika haber: Umman'ı vuran Şahin Kasırgası'nda ölü sayısı 11'e yükseldi

Son dakika haber: Umman'ı vuran Şahin Kasırgası'nda ölü sayısı 11'e yükseldi
İhlas Haber Ajansı / Hamad Alnajjar - Son Dakika Haberleri
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