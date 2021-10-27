Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Şanverdi'den Vali Canbolat'a Ziyaret

Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Hüseyin Şanverdi, İl Gümrük Müdürü Muammer Ünal, Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar ve Gemlik Gümrük Müdürü Mehmet Çiçek, Vali Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret etti.

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