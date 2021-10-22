Tedavileri Tamamlanan Deniz Kaplumbağaları Deniz ile Buluşturuldu

Muğla'nın Ortaca ilçesinde faaliyet gösteren ve Proje Yürütücülüğünü PAÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Kaska'nın üstlendiği Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER)'de tedavileri tamamlanan 2 caretta caretta ve bir yeşil deniz kaplumbağası İztuzu Plajından denize bırakıldı.

Farklı sebeplerle yaralanan ve tedavileri tamamlanarak uydu takip cihazı takılan Alis ve Meyra isimli caretta caretta ile Güçlü isimli yeşil deniz kaplumbağasının yeniden denizler ile buluşturuldu. Törene; Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Muğla Valisi Orhan Tavlı, PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Necip Atar katıldı.

Tedaviler tamamlanan kaplumbağalar, İztuzu Plajından, protokol üyeleri ve DEKAMER çalışanları tarafından yeniden deniz ile buluşturuldu. Etkinlikte Rektör Kutluhan'ın, doğal yaşamına bırakılan Caretta için okuduğu şiir büyük beğeni topladı. Suya bırakılan Carettaya Rektör Kutluhan şöyle seslendi: "Selam söyle gittiğin yerlere kaplumbağam Caretta, Güvenli kumsalım DEKAMER'den geldiğini herkese söyle, Üniversitem Pamukkale, okulum Dalyan, hocam Kaska, Güvenle bakarım dünyaya, Sizler de uğrayın Dalyan'a... "

Törenin ardından Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Necip Atar, DEKAMER'i gezerek yapılan çalışmalar hakkında Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska'dan bilgi aldı. Rektör Prof. Dr. Kutluhan, merkez çalışanları ile de bir süre sohbet etti.

Rektör Kutluhan: "DEKAMER'in daha iyi yerlere gelmesi için çalışmalarımız olacak"

Böyle bir heyecan ve mutluluğa ortak olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, göreve geldikleri bir yıllık süreçte, DEKAMER'e yönetim olarak ellerinden gelen tüm desteği verdiklerini hatırlattı. Rektör Prof. Dr. Kutluhan: "DEKAMER'e verdiğimiz desteğin sonucunda böyle olumlu sonuçların alındığını görmekten dolayı çok mutluyum. Bir hastanın şifa bulunduğunu görmek gibi, kaplumbağaların yeniden güçlerini kazanıp denizle buluşması bizleri sevindirdi. DEKAMER'de bilimsel çalışmaların daha da arttırılması konusunda projelerimiz var. Burası zaten dünyaca tanınan bir merkez. " şeklinde konuştu.

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