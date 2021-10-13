TARİHİ KARAKOVAN BALLARININ HASADI YAPILDI

MERSİN'in Erdemli ilçesinde alk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Eğitmeni Yıldız Zeynep Mavi ve kursiyerlerinin ürettiği, karakovan balının hasadı yapıldı.

İlçede yaklaşık 100 yıl önce yörüklerin göç güzergahında ilerlerken ağaç kütükleri içinde ürettikleri karakovan balını yeniden üretmek için arıcılık usta öğreticisi Yıldız Zeynep Mavi ile kursiyerleri harekete geçti. Mavi ve kursiyerleri, hazırladıkları proje ile topladıkları bir asırlık karakovan kütüklerini üretim için yeniden onarıp hazırladı. Yılbaşında başlatılan proje, gerçekleşen hasatla amacına ulaştı. Kütüklerden çıkan bal dolu petekleri ve lezzeti yüzleri güldürdü. Yaklaşık 10 ay süren bu zor yolculuk karakovanlardan bal dolu peteklerin çıkmasıyla tamamlandı. Amaçlarının yörük kültürünü gün yüzüne çıkarmak olduğunu kaydeden Yıldız Zeynep Mavi, Tarihi kara kovanlarımızda ata miraslarımıza sahip çıkmak ve organik üretime dikkat çekmek istedik. Bu amaçla kara kovanlarımızı Toras Dağları'mızda yörüklerimizin göç yollarını takip ederek üretim sezonunu bitirdik dedi.

Kursiyer Rukiye Aydın ise çocukluk yıllarında tattıkları karakovan balını yeniden üretebilmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.