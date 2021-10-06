Tanker, köprüde iki yol arasındaki boşlukta asılı kaldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tanker, köprüde iki yol arasındaki boşlukta asılı kaldı

Demirören Haber Ajansı / Arif Arslan - Haberler | Güncel
Tanker, köprüde iki yol arasındaki boşlukta asılı kaldı

BATMAN'ın Beşiri ilçesinde ön lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkan tanker, köprü üzerinde iki yol arasındaki boşlukta sıkışıp, asılı kaldı.

BATMAN'ın Beşiri ilçesinde ön lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkan tanker, köprü üzerinde iki yol arasındaki boşlukta sıkışıp, asılı kaldı. Kazada sürücü hafif yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde İkiköprü beldesi yakınlarındaki Aviske Köprüsü'nde meydana geldi. Yahya Apaydın yönetimindeki 72 ED 129 plakalı boş yakıt tankeri, ön lastiğinin patlamasıyla kontrolden çıkıp köprünün korkuluklarına çarptı. Korkulukları aşan tanker, iki yol arasındaki boşluğa sıkışarak asılı kaldı.

Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma güvenlik önlemi alırken, araçtan çıkarılan hafif yaralı Apaydın'a, ambulansta müdahale edildi. Sürücü Apaydın, lastiğin patlaması sonucu aracın direksiyon kontrolünü yitirdiğini söyledi.

Karayolları ekipleri, tankeri bulunduğu yerden vinçle çıkarırken, köprü çevresindeki korkulukların onarımı için de çalışma başlattı.


Tanker, köprüde iki yol arasındaki boşlukta asılı kaldı

Tanker, köprüde iki yol arasındaki boşlukta asılı kaldı

Demirören Haber Ajansı / Arif Arslan - Son Dakika Haberleri
Başkan, 2 kişinin öldüğü, 19 kişinin yaralandığı kaza öncesi çekilen fotoğrafı paylaştı

Başkan, 2 kişinin öldüğü, 19 kişinin yaralandığı kaza öncesi çekilen fotoğrafı paylaştı

 İstanbul'da gece düşen göktaşı, gökyüzünü aydınlattı

İstanbul'da gece düşen göktaşı, gökyüzünü aydınlattı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Donald Trump Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu Marcao
Magazin İbrahim Tatlıses Alişan Burak Sergen Serenay Sarıkaya
Spor Stefan Kuntz Sergen Yalçın Ali Palabıyık Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Hasan Doğan Aziz Sancar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Tanker, köprüde iki yol arasındaki boşlukta asılı kaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 13:15:40. #1.17#