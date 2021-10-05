Squid Game konusu nedir? Netflix dizisi Squid Game oyuncuları kim, dizinin konusu ne? Squid Game 2. sezon ne zaman? - Haberler
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Squid Game konusu nedir? Netflix dizisi Squid Game oyuncuları kim, dizinin konusu ne? Squid Game 2. sezon ne zaman?

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Squid Game konusu nedir? Netflix dizisi Squid Game oyuncuları kim, dizinin konusu ne? Squid Game 2. sezon ne zaman?

Yayına girdiği günden beri gündemde olan Netflix dizisi Squid Game'nin konusu merak ediliyor. Peki, Güney Kore yapımı drama dizisi Squid Game dizisinin konusu ne? Squid Game'in oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? Dizi kaç bölümden oluşuyor? Squid Game konusu nedir? Netflix dizisi Squid Game oyuncuları kim, dizinin konusu ne? Squid Game 2. sezon ne zaman?

Squid Game, Netflix'in son zamanların en popüler dizilerinden biri haline geldi. Öyle ki 81 ülkede Netflix'in 1. sırasında yer aldı. Peki, Squid Game dizisinin bu kadar beğenilme sebebi ne? Peki, Güney Kore yapımı drama dizisi Squid Game dizisinin konusu ne? Squid Game'in oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? Dizi kaç bölümden oluşuyor? Squid Game konusu nedir? Netflix dizisi Squid Game oyuncuları kim, dizinin konusu ne? Squid Game 2. sezon ne zaman? İşte detaylar haberimizde...

Henüz sadece birinci sezonu yayınlanan Squid Game, Netflix'in orijinal Güney Kore yapımı dizisidir. Toplamda 9 bölümden oluşan dizi gerilim- drama türündedir ve bir hayatta kalma mücadelesini ekrana taşır.

Squid Game dizisinde, para sıkıntısı çeken yüzlerce oyuncu, çocuk oyunlarında yarışmaları için aldıkları tuhaf daveti kabul eder. Kazananın 40 milyon dolar ödüle kavuşacağı oyun, çocuklar için ölüm tehlikesini de beraberinde getirmektedir.

Günlük hayattaki yaşam şartlarının ağırlığı ve cazip ödülün hevesiyle oyuna başlayan çocuklar, hayatta kalabilmek adına her şeyi yapmak zorunda kalır. Hayatta kalan oyuncular, bir sonraki etaba geçerken, diğer yandan oyuncular arasındaki gruplaşmalar, tehlikenin boyutunu daha da artırır.

Squid Game konusu nedir? Netflix dizisi Squid Game oyuncuları kim, dizinin konusu ne? Squid Game 2. sezon ne zaman?

Lee Jung-jae

Park Hae-soo

Wi Ha-jun

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Jung Ho-yeon

Heo Sung-tae

Kim Joo-ryoung

Tripathi Anupam

You Seong-joo

Lee You-mi

Dizinin geçtiği evrende karakterler, çalışanlar ve oyuncular olarak ikiye ayrılıyor. Oyuncular yeşil tulumlar giyerken çalışanlar kırmızı tulumlar içinde ve yüzleri üzerinde üçgen, daire ya da kare şekli olan siyah maskelerle kapalı biçimde görülüyor.

Dizinin ilk sezonu toplam dokuz bölümden oluşuyor.

1. Kırmızı Işık, Yeşil Işık

2. CEHENNEM

3. Şemsiyeli Adam

4. Takıma Sadık Kal

5. Adil Bir Dünya

6. Kanka

7. VIP'LER

8. Gemi Aslanı

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Netflix, dizinin 2. sezonu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Dizinin açık uçlu son sözü düşünüldüğünde, 2. sezonun da geleceği düşünülüyor. Ancak 2. sezon ne zaman? sorusu için henüz bir yanıt yok.

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Haber: Squid Game konusu nedir? Netflix dizisi Squid Game oyuncuları kim, dizinin konusu ne? Squid Game 2. sezon ne zaman? - Haberler
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