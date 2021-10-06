Üzerine beton blok düşen adam hayatını kaybetti

GÜMÜŞHANE (İHA) - Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde eski evinin bazı bölümlerini yıkarken üzerine beton blok düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Günyüzü köyü Yukarı Mahalle sakinlerinden 53 yaşındaki Seyfettin Kara, eski evinin bazı bölümlerini yıktığı sırada kopan beton bloğun üzerine düşmesi sonucu ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalenin ardından Kara, kaldırıldığı Kürtün Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kara burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

3 çocuk babası Kara'nın cansız bedeni otopsi için yeni Gümüşhane Devlet Hastanesinde bulunan Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğüne getirildi.

(Recep Ergin/İHA)

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