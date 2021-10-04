Son Dakika: Türkiye'de 4 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 248 kişi vefat etti, 28 bin 810 yeni vaka tespit edildi
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Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka ve vefat sayıları düne göre arttı. 4 Ekim'de kaydedilen 24 saatlik verilere göre 28 bin 810 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 194'ten 248'e yükseldi. İyileşen hasta sayısı 33 bin 152 olurken toplam 352 bin 214 test yapıldı.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 4 Ekim'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 28 bin 810 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 248 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 33 bin 152 hasta taburcu olurken bugün 352 bin 214 test yapıldı.
BAKAN KOCA: TOPARLANALIM
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da vaka tablosuyla ilgili bir paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Tabloda sık sık endişe verici vaka ve vefat sayıları görüyoruz. Daha iyi durumda olduğumuz dönemler de var. Art arda iniş çıkışlar geliyor. Bu bir kısır döngü mü? Tedbirlerde tekrarlanan yorgunluğa bakılırsa, evet. Ama aşının yakında bu döngüyü kıracağını unutmayın. Toparlanalım!" dedi.
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