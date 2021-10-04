Son Dakika: Türkiye'de 4 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 248 kişi vefat etti, 28 bin 810 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 4 Ekim'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 28 bin 810 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 248 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 33 bin 152 hasta taburcu olurken bugün 352 bin 214 test yapıldı.

BAKAN KOCA: TOPARLANALIM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da vaka tablosuyla ilgili bir paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Tabloda sık sık endişe verici vaka ve vefat sayıları görüyoruz. Daha iyi durumda olduğumuz dönemler de var. Art arda iniş çıkışlar geliyor. Bu bir kısır döngü mü? Tedbirlerde tekrarlanan yorgunluğa bakılırsa, evet. Ama aşının yakında bu döngüyü kıracağını unutmayın. Toparlanalım!" dedi.

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