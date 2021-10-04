Son Dakika: Nobel Tıp Ödülü'nün sahipleri David Julius ve Ardem Patapoutian oldu
Son dakika: Nobel Tıp Ödülü'nün sahipleri sıcaklık ve dokunma reseptörlerini keşfeden David Julius ve Ardem Patapoutian oldu.
Dünyanın en prestijli ödüllerinden olan Nobel Ödülleri bu hafta dağıtılıyor. Merakla beklenen 2021 Nobel Tıp Ödülleri sahiplerini buldu. Ödülü, Fizyoloji veya Tıp alanında "sıcaklık ve dokunma reseptörlerini keşfettikleri için ABD'li bilim insanları David Julius ve Ardem Patapoutian aldı.
Lübnan doğumlu Patapoutian ile ABD'li bilim insanı David Julius, yaklaşık 1.15 milyon dolarlık ödülün de sahibi oldu.
Fizyoloji veya Tıp alanında bugüne kadar 111 Nobel Ödülü, 222 bilim insanına verildi. Nobel Ödülü kazananlar ödülünün yanı sıra 10 milyon İsveç kronu (yaklaşık 1 milyon 145 bin ABD doları) para ödülü alacaklar ve ödül seremonisi Aralık ayında Oslo'da yapılması bekleniyor.
Ağrı duyusunun moleküler mekanizmaları üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Amerikalı bir fizyolog olan David Julius, San Francisco'daki California Üniversitesi'nde profesörlük yapıyor.
Ardem Patapoutian, California'daki Scripps Research'te bir Ermeni-Amerikalı moleküler biyolog olarak çalışıyor.