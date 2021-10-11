Son dakika haberleri | Şehit polis memuru Fatih Doğan son yolculuğuna uğurlandı
AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Son dakika haberler... Şehit polis memuru Fatih Doğan'ın cenaze namazı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi Helallik istenmesi ve cenaze namazının kılınması Şehidin yakınlarının tabuta sarılıp ağlaması Soylu'nun şehidin yakınlarını teselli etmesi Şehidin naaşının tekbir getirilerek omuzlarda taşınması ADIYAMAN...
Şehit polis memuru Fatih Doğan'ın cenaze namazı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi
Helallik istenmesi ve cenaze namazının kılınması
Şehidin yakınlarının tabuta sarılıp ağlaması
Soylu'nun şehidin yakınlarını teselli etmesi
Şehidin naaşının tekbir getirilerek omuzlarda taşınması
ADIYAMAN - Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde zırhlı araca terör örgütü PKK/PYD'nin güdümlü füzeyle yaptığı saldırı sonucu şehit olan Gaziantep Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Fatih Doğan son yolculuğuna uğurlandı.