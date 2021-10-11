Son dakika haberleri | Şehit polis memuru Fatih Doğan son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
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Son dakika haberleri | Şehit polis memuru Fatih Doğan son yolculuğuna uğurlandı

AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Şehit polis memuru Fatih Doğan'ın cenaze namazı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi Helallik istenmesi ve cenaze namazının kılınması Şehidin yakınlarının tabuta sarılıp ağlaması Soylu'nun şehidin yakınlarını teselli etmesi Şehidin naaşının tekbir getirilerek omuzlarda taşınması ADIYAMAN...

Şehit polis memuru Fatih Doğan'ın cenaze namazı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi

Helallik istenmesi ve cenaze namazının kılınması

Şehidin yakınlarının tabuta sarılıp ağlaması

Soylu'nun şehidin yakınlarını teselli etmesi

Şehidin naaşının tekbir getirilerek omuzlarda taşınması

ADIYAMAN - Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde zırhlı araca terör örgütü PKK/PYD'nin güdümlü füzeyle yaptığı saldırı sonucu şehit olan Gaziantep Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Fatih Doğan son yolculuğuna uğurlandı.

Son dakika haberleri | Şehit polis memuru Fatih Doğan son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haberleri | Şehit polis memuru Fatih Doğan son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haberleri | Şehit polis memuru Fatih Doğan son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haberleri | Şehit polis memuru Fatih Doğan son yolculuğuna uğurlandı
AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri
Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde özel harekat polisi şehit oldu

Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde özel harekat polisi şehit oldu

 Son Dakika: Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nden acı haber! PKK'nın füzeli saldırısında şehit sayısı 2'ye yükseldi

Son Dakika: Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nden acı haber! PKK'nın füzeli saldırısında şehit sayısı 2'ye yükseldi
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Haber: Son dakika haberleri | Şehit polis memuru Fatih Doğan son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
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