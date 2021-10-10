Son dakika haberleri... Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
AA / Menderes Özat - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberi: Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Alibeyli köyü Kalfa mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangına, orman işletme ve itfaiye ekipleri karadan müdahale etti.
Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı.
Soğutma çalışması başlatılan bölgede yaklaşık 3 dekarlık ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.
AA / Menderes Özat - Son Dakika Haberleri