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Son dakika haberleri... Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

AA / Menderes Özat - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Son dakika gündem haberi: Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Alibeyli köyü Kalfa mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangına, orman işletme ve itfaiye ekipleri karadan müdahale etti.

Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışması başlatılan bölgede yaklaşık 3 dekarlık ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

AA / Menderes Özat - Son Dakika Haberleri
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