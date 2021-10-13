Son dakika haberi! İŞ MAKİNESİNİN ALTINDA KALAN 7 ÇOCUK BABASI HAYATINI KAYBETTİ - Haberler
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Son dakika haberi! İŞ MAKİNESİNİN ALTINDA KALAN 7 ÇOCUK BABASI HAYATINI KAYBETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde iş makinesinin altında kalan 7 çocuk babası Sefer Alkan'a (58), yaşamını yitirdi.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (DHA) - HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde iş makinesinin altında kalan 7 çocuk babası Sefer Alkan'a (58), yaşamını yitirdi.

Kaza, bugün saat 11.00 sıralarında Yüksekova ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki Doğanlı köyünde meydana geldi. Bölgede çalışma yapan iş makinesi, yolda yürüyen Sefer Alkan'a çarptı. İsmi öğrenilemeyen operatör, geri manevra yapınca da iş makinesi Alkan'ın üzerinden geçti. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrollerde Alkan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Sefer Alkan'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastane önüne gelen Alkan'ın yakınları sinir krizi geçirdi.

Jandarma, iş makinesinin operatörünü gözaltına aldı.

Son dakika haberi! İŞ MAKİNESİNİN ALTINDA KALAN 7 ÇOCUK BABASI HAYATINI KAYBETTİ

Son dakika haberi! İŞ MAKİNESİNİN ALTINDA KALAN 7 ÇOCUK BABASI HAYATINI KAYBETTİ

Son dakika haberi! İŞ MAKİNESİNİN ALTINDA KALAN 7 ÇOCUK BABASI HAYATINI KAYBETTİ

Son dakika haberi! İŞ MAKİNESİNİN ALTINDA KALAN 7 ÇOCUK BABASI HAYATINI KAYBETTİ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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