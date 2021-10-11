Son dakika haberleri: Hatay'da çıkan orman yangını karadan müdahaleyle kontrol altına alındı - Haberler
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Son dakika haberleri: Hatay'da çıkan orman yangını karadan müdahaleyle kontrol altına alındı

AA / Mehmet Gürkan - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Hatay'da çıkan orman yangını karadan müdahaleyle kontrol altına alındı

Bir son dakika haberine göre Hatay'ın Altınözü ilçesinde çıkan orman yangını, karadan müdahale edilerek söndürüldü.

HATAY (AA) - Hatay'ın Altınözü ilçesinde çıkan orman yangını, karadan müdahale edilerek söndürüldü.

Dokuzdal Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 5 arazöz, 2 su tankı, 4 tanker ve 50 yangın söndürme işçisi sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı. ???????

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın da kısa sürede kontrol altına alındı.

AA / Mehmet Gürkan - Son Dakika Haberleri
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