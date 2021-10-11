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Son dakika haberi | Şehit polis Fatih Doğan, Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı

AA / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Şehit polis Fatih Doğan, Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika gelişmesine göre Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde zırhlı araca terör örgütü PKK/PYD'nin güdümlü füzeyle yaptığı saldırı sonucu şehit olan Gaziantep Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Fatih Doğan'ın cenazesi, memleketi Adıyaman'da toprağa verildi.

FIRAT, MALATYA (AA) - Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde zırhlı araca terör örgütü PKK/PYD'nin güdümlü füzeyle yaptığı saldırı sonucu şehit olan Gaziantep Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Fatih Doğan'ın cenazesi, memleketi Adıyaman'da toprağa verildi.

Şehidin naaşı, önce Cumhuriyet Mahallesi'ndeki baba evine götürülüp helallik alındı, ardından Yeni Mezarlık Camisi'ne getirildi.

Törene katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehidin annesi Emine, babası Mehmet, eşi Emine ile gözyaşı döken kardeşlerini ve diğer yakınlarını teselli edip, başsağlığı diledi. Şehidin ailesi, tören sırasında Fatih Doğan'ın fotoğrafına sarılıp öptü.

Şehidin naaşı, İl Müftüsü Mehmet Taşçı tarafından kıldırılan namazın ardından buradaki mezarlığa götürüldü.

Bakan Soylu ile şehidin babası Mehmet Doğan, polis ve vatandaşla birlikte mezarlığa kadar şehidin tabutunu omzunda taşıdı. Şehidin toprağa verilmesinin ardından Bakan Soylu, mezarlıkta şehidin annesi, babası ve eşine, Türk Bayrağı ve Kur'an-ı Kerim verdi.

Cenaze törenine şehidin ailesinin yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılıç, Adıyaman milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Yakup Taş ve Abdurrahman Tutdere'nin de aralarında bulunduğu protokol üyeleri ve askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Geçen yıl evlenen şehidin eşinin ise bebek beklediği öğrenildi.

Son dakika haberi | Şehit polis Fatih Doğan, Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haberi | Şehit polis Fatih Doğan, Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haberi | Şehit polis Fatih Doğan, Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haberi | Şehit polis Fatih Doğan, Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı

AA / Rauf Maltaş - Son Dakika Haberleri
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