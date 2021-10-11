Son dakika haberi! Adıyaman'a şehit ateşi düştü

ADIYAMAN (DHA) - SURİYE'de terör örgütü tarafından güdümlü füze ile gerçekleştirilen saldırı sonucu şehit olan Fatih Doğan'ın (27), Adıyaman'daki baba evine acı haber ulaştı.

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi Azez'in Mare ilçesinde güvenlik güçlerinin olduğu konvoya terör örgütü PKK/YPG mensupları tarafından güdümlü füze ile saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda isabet alan zırhlı araçta bulunan Özel Harekat polisi Fatih Doğan şehit oldu. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nde görev yaparken Fırat Kalkanı bölgesinde görevlendirilen şehidin acı haberi, Adıyaman merkezde Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan Mehmet ve Emine Doğan çiftine askeri yetkililer tarafından verildi. Fatih Doğan'ın acı haberini alan aile, cenazenin bulunduğu Gaziantep'e hareket etti. 2 kız ve 1 erkek kardeşi bulunan şehit Doğan'ın 1 yıl önce evlendiği öğrenildi. Şehit olan Fatih Doğan ve Cihat Şahin'in cenazesi bu sabah saat 10.00'da Gaziantep'te düzenlenecek törenin ardından memleketlerine gönderilecek.