Son dakika haber... Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber... Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Son dakika haber: Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Sumbas ilçesine bağlı Alibeyli köyü civarında bilinmeyen bir nedenle orman yangını açıktı. Ormanlık alandan yükselen dumanları fark eden köylüler durumu Kadirli Orman İşletme Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar üzerine yangın bölgesine ekipler sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekipler kısa sürede yangını kontrol altına aldı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. - OSMANİYE

Son dakika haber... Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Son dakika haber... Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Avukatlık bürosunda eşi tarafından bir odaya kilitlenip dövülen Meltem, çocuklarının velayetini vermek istemediği için öldürülmüş

Avukatlık bürosunda eşi tarafından bir odaya kilitlenip dövülen Meltem, çocuklarının velayetini vermek istemediği için öldürülmüş

 Boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından darp edilen kadın öldü

Boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından darp edilen kadın öldü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Adil Karaismailoğlu Vladimir Putin İbrahim Aydemir Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Amelia Hamlin Mehmet Ali Erbil
Spor Burak Sergen Lewis Hamilton Muslera Serdar Aziz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Recep Tayyip Erdoğan Güzel Sözler Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Derya Yanık Ekrem İmamoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber... Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.10.2021 14:24:53. #1.12#