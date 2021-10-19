LASTİK DEPOSUNDA ÇIKAN YANGIN 2 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ - Haberler
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LASTİK DEPOSUNDA ÇIKAN YANGIN 2 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, bir lastik deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, bir lastik deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Acıpayam Sanayi Bulvarı'nda Osman Kaya'ya ait lastik deposunda saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören çevredekiler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yoğun dumanın gökyüzünü kapladığı yangın sırasında polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

LASTİK DEPOSUNDA ÇIKAN YANGIN 2 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

LASTİK DEPOSUNDA ÇIKAN YANGIN 2 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

LASTİK DEPOSUNDA ÇIKAN YANGIN 2 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

LASTİK DEPOSUNDA ÇIKAN YANGIN 2 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

LASTİK DEPOSUNDA ÇIKAN YANGIN 2 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

LASTİK DEPOSUNDA ÇIKAN YANGIN 2 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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