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Son dakika haber: İyileşen yaban kuşları, Hayvanları Koruma Günü'nde çocukların ellerinden doğaya salındı

AA / Arife Karakum - Haberler | Güncel
Son dakika haber: İyileşen yaban kuşları, Hayvanları Koruma Günü'nde çocukların ellerinden doğaya salındı

Son dakika haberleri... Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla çocuklar için Polonezköy'de etkinlik düzenledi.

İSTANBUL (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla çocuklar için Polonezköy'de etkinlik düzenledi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü Yaban Hayatı Şefliği Sülün Üretim İstasyonu'nda düzenlenen etkinlikte, Kavacık Borsa İstanbul İlkokulu'ndan gelen 30 öğrenciye biyoçeşitlilik eğitimi verilmesinin ardından bir buçuk aydır tedavi gören şahin, peçeli baykuş, kukumav ve iki ishak kuşu doğaya salındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar İstanbul 1. Bölge Müdürü Fahrettin Ulu, çocuklara hediyeler verdi.

Hediyelerini alan çocuklar, Ulu ile birlikte, tedavisi tamamlanan kuşları doğaya salarak istasyondaki sülünleri ve diğer yaban kuşları gözlemlediler.

Etkinlikte konuşan Fahretin Ulu, bu eğitimle birlikte çocukların hayvan sevgisi kazanmalarına destek olmak istediklerini belirterek, İstanbul Bölge Müdürlüğü'nün hayvanların korunması için kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler ve hayvanseverlerle birlikte çalıştığını söyledi.

Hem sokak hayvanlarını hem de yaban hayvanlarını rehabilite ederek doğal yaşam alanlarına bıraktıklarını anlatan Ulu, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan değişikliğin önemini de vurguladı.

Ulu, hayvan haklarını gözeten kanunlarla ilgili ilk çalışmaların 1900'lü yıllarda İngiltere ve İtalya'da yapıldığını fakat bu tarihten önce Osmanlı Devleti tarafından hayvanlara duyulan merhamet ve sevginin birçok alanda görünür olduğuna dikkati çekti.

Büyük mimarilerde emsalleri olan kuş evlerini ve leyleklerle birlikte diğer göçmen kuşların rehabilitasyonu için Bursa'da kurulan Gurabahane-i Laklakan'ı hatırlatan Ulu, Osmanlı Devleti'nin 13. yüzyıldan itibaren kuşların barınması ve ihtiyaçlarının giderilmesi için icraatları olduğunu belirtti.

Orman mühendisi Sema Polat da etkinlik kapsamında çocuklara biyoçeşitliliği ve önemini anlattı.

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü ile ilgili bilgi veren Polat, Orman Bölge Müdürlüğü'nün hayvanlar için yaptığı faaliyetlerden de bahsetti.

Yapılan çalışmalarla birlikte hayvanların daha iyi şartlarda yaşaması için farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini söyleyen Polat, sokak hayvanlarına yapılabilecek yardımları çocuklarla paylaştı.

Polat, Türkiye'nin bitki türü açısından çok zengin olduğuna işaret ederek, Avrupa'da 12 bin olan bitki çeşitliliğinin Türkiye'de 10 bin olduğu bilgisini verdi.

Bu 10 bin türün 2 bin 500'ünün endemik bitki olduğunu aktaran Polat, İstanbul'da ise dörtte biri endemik olan 2 bin 500 bitki türü olduğunu söyledi.

AA / Arife Karakum - Son Dakika Haberleri
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