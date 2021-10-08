Yol çalışması sırasında akıma kapılan işçi, hayatını kaybetti

Bünyan ilçesinde yol çalışması yapan taşeron firmada İşçi olan Ramazan Enes Şimşek, elektrik trafosuna yaklaşınca akıma kapıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATA TUTUNAMADI

Diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Bünyan Devlet Hastanesi'ne kaldıran Şimşek, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.