Yol çalışması sırasında akıma kapılan işçi, hayatını kaybetti
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde yol çalışması sırasında elektrik trafosuna yaklaşınca akıma kapılan 21 yaşındaki Ramazan Enes Şimşek, hayatını kaybetti.
Bünyan ilçesinde yol çalışması yapan taşeron firmada İşçi olan Ramazan Enes Şimşek, elektrik trafosuna yaklaşınca akıma kapıldı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATA TUTUNAMADI
Diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Bünyan Devlet Hastanesi'ne kaldıran Şimşek, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.
Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Son Dakika Haberleri