Sinema - Milyonda Bir - Cadılar Bayramı Öldürür

Filmin Fragmanı David Gordon Green'in yönettiği "Cadılar Bayramı Öldürür"; ezeli düşmanı Michael Myers'ı kızı Karen ve torunu Allyson ile birlikte tuzağa düşürüp ölüme terk eden Laurie'nin, ölümden yine kaçmayı başaran Michael Myers'ı alt etme çabasını anlatıyor.

Korku ve gerilim sahneleriyle öne çıkan filmin oyuncu kadrosunda Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Andi Matichak, Nick Castle ve Dylan Arnold gibi isimler yer alıyor.