Şehit Polis Memuru Fatih Doğan, Şehadetinin Üçüncü Gününde Mevlid-i Şerifle Anıldı

Suriye'nin Azez ilçesine bağlı Mare Bölgesinde PKK/PYD terör örgütünün Polis Özel Harekat aracına yaptığı güdümlü füze saldırısı sonucu şehit olan Özel Harekat Polisi Fatih Doğan, şehadetinin üçüncü gününde mevlidi-i şerifle anıldı.

Şehit Özel Harekat Polisi Fatih Doğan'ın ailesi tarafından düzenlenen mevlit programına Vali Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, İl Müftüsü Mehmet Taşçı, kurum amirleri, emniyet ve jandarma personeli ile şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Öğle namazının ardından başlayan mevlit programında, Müftülük görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim ve mevlidi şerif okunarak ilahiler seslendirildi. Eller semaya kaldırılarak aziz vatanın mukaddesatı, milletin birliği ve bütünlüğü uğruna canlarını feda eden Şehit Özel Harekat Polisi Fatih Doğan başta olmak üzere vatan ve bayrak uğruna canlarını feda eden tüm şehitler dualarla anılarak Allah'tan rahmet dilendi.

Okunan mevlid-i şerif sonrası Vali Mahmut Çuhadar ve protokol üyeleri, vatan, millet ve mukaddesat uğruna şehadet makamına erişen Şehit Fatih Doğan'a Allah'tan rahmet dileyerek, şehidin babası Mehmet Doğan'a başsağlığı ve sabır diledi.