Sarıyer'de freni boşalan kamyonet dehşet saçtı

SARIYER, İSTANBUL (İHA) - İstanbul'un Sarıyer ilçesinde ağaç dalları yüklü kamyonet freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak önce park halindeki araçlara ardından da bir ağaca çarparak yan yattı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Sarıyer Tarabya Bayırı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 NL 4432 plakalı kamyonet, kasasında ağaç dalları yüklü halde park halindeyken freni boşaldı. Yokuş aşağı giden kamyonet, park halinde duran 4 otomobile çarpıp ardından ağaca çarparak yan yattı. Meydana gelen kazada şans eseri kimse yaralanmazken kamyonetin sahibi ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

(Hasan Zahid Ezim/İHA)