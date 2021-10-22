Sarıyer'de çıkan kavgada silahını çekip kurşun yağdırdı: 2 yaralı - Haberler
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Sarıyer'de çıkan kavgada silahını çekip kurşun yağdırdı: 2 yaralı

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Sarıyer'de çıkan kavgada silahını çekip kurşun yağdırdı: 2 yaralı

Sarıyer'de iki grup arasında çıkan kavgada silahını çeken bir kişi kurşun yağdırdı.

SARIYER, İSTANBUL (İHA) - Sarıyer'de iki grup arasında çıkan kavgada silahını çeken bir kişi kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan 2 kişinin yaralandığı kavga anı kameraya böyle yansıdı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Sarıyer Ferahevler Mahallesi Adnan Kahveci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar önce birbirlerine tekme tokat saldırdı. Ardından gruptakilerden biri silahı çekerek kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan 2 kişi yaralanırken, silahlı saldırgan polise teslim oldu. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Öte yandan kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki grubunu birbirine girdiği ardından taraflardan birinin silahına sarılarak ateş ettiği görülüyor.

(Hasan Zahid Ezim/İHA)

Sarıyer'de çıkan kavgada silahını çekip kurşun yağdırdı: 2 yaralı

Sarıyer'de çıkan kavgada silahını çekip kurşun yağdırdı: 2 yaralı

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