Polonezköy'de 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü etkinliği düzenlendi - Haberler
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Polonezköy'de 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü etkinliği düzenlendi

Demirören Haber Ajansı / Cengiz Çoban - Haberler | Güncel
Polonezköy'de 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü etkinliği düzenlendi

TARIM ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü'nce, Polonezköy Sülün Üretim Merkezinde "4 Ekim Hayvanları Koruma Günü" etkinliği gerçekleştirildi.

TARIM ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü'nce, Polonezköy Sülün Üretim Merkezinde "4 Ekim Hayvanları Koruma Günü" etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte öğrencilerle birlikte tedavisi yapılan yaban hayvanları doğaya salındı. Polonezköy'de 4 Ekim Hayvanları Koruma günü ile ilgili bir etkinlik düzenlendi. Etkinliğe, Doğa Koruma Milli Parklar 1. Bölge Müdürü Fahrettin Ulu, öğenciler ve aileleleri katıldı. Etkinlikte öğrencilere "Doğanın korunması, Yaban hayatı, Biyoçeşitlilik ve Ekosistem" konulu sunum yapıldı. Sülün Üretim Merkezi'nde tedavi edilen baykuş, şahin, kukumav ve ishak kuşları öğrencilerle birlikte doğaya salındı. Kuş evleri ve mama kaplarının katılımcılara dağıtıldığı programın sonunda öğrenciler aileleri ile birlikte okullarına döndü.

"HAYVAN SEVGİSİ BİLİNCİNİN OLUŞTURULMASI ANLAMINDA EĞİTİMLER DE GERÇEKLEŞTİRMEKTEYİZ"

Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürü Fahrettin Ulu "Avrupa 1900'lü yıllarda hayvan hakları konusunda bir takım  kanunları gündeme alırken, bizim  13. yüzyıldan itibaren ecdadımızın hayvanlara olan  olan sevgisini görmemiz mümkün. Bizler de bölge müdürlüğü olarak gerek kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler olmak üzere işte sivil toplum kuruluşları, hayvanseverlerle birlikte yoğun bir şekilde el ve gönül birliği içerisinde çalışmaları yürütmekteyiz. Buradaki asıl amacımız bir anlamda özellikle hayvanlara olan bu mevcut işkenceyi belki de ortadan kaldırma adına bir takım düzenlemeler yapma ve onlara sevgiyle, merhametle yaklaşmak, onların  geliştirilmesi, beslenmesi konusunda yardımcı olmak için bu tür faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Bu çerçevede de bugün  çocuklarımıza, öğrencilerimize, gençlerimize hayvan sevgisi bilincinin oluşturulması anlamında eğitimler de gerçekleştirmekteyiz. Sadece sokak hayvanlarına yönelik olarak değil aynı zamanda doğada yaralanan yaklaşık 3  bine yakın  kanatlı hayvanı rehabilite ettikten sonra tekrar doğaya kendi yaşam alanlarına bırakıyoruz. Amaç hepimizin olduğu gibi onların da bu dünyada yaşama hakkını olduğunu bütün bireyler  olarak hepimizin bilmesi gerektiğini bir kez daha buradan  hatırlatmak istiyorum" diye konuştu.


Polonezköy'de 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü etkinliği düzenlendi

Polonezköy'de 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü etkinliği düzenlendi

Polonezköy'de 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü etkinliği düzenlendi

Polonezköy'de 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü etkinliği düzenlendi

Polonezköy'de 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü etkinliği düzenlendi

Polonezköy'de 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü etkinliği düzenlendi

Polonezköy'de 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü etkinliği düzenlendi

Polonezköy'de 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü etkinliği düzenlendi

Polonezköy'de 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü etkinliği düzenlendi

Polonezköy'de 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü etkinliği düzenlendi

Polonezköy'de 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü etkinliği düzenlendi

Demirören Haber Ajansı / Cengiz Çoban - Son Dakika Haberleri
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Haber: Polonezköy'de 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü etkinliği düzenlendi - Haberler
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