Pandemi sürecinde Kolombiya'nın ilk cosplayer etkinliği düzenlendi - Haberler
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Pandemi sürecinde Kolombiya'nın ilk cosplayer etkinliği düzenlendi

AA / Juan David Moreno Gallego - Haberler | Güncel
Pandemi sürecinde Kolombiya'nın ilk cosplayer etkinliği düzenlendi

. Pandemi başladığından beri Kolombiya'nın ilk cosplayer etkinliği 16 Ekim 2021'de başkent Bogota'da yapıldı.

. Pandemi başladığından beri Kolombiya'nın ilk cosplayer etkinliği 16 Ekim 2021'de başkent Bogota'da yapıldı.

Başkentlilerin akın ettiği etkinlik pop kültürü kutlaması olarak nitelendiriliyor.

Sevdikleri kahramanların kıyafetlerine bürünen cosplayer'lar fotoğraf çektirmek isteyen katılımcılardan büyük ilgi görüyor.

Bogota Ticaret Odası'nın desteklediği etkinlik, dört gün boyunca sürecek.

AA / Juan David Moreno Gallego - Son Dakika Haberleri
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