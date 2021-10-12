Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmenliği Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi ve Aday Öğretmenlik Programlarının Güçlendirilmesi ve Kapsayıcılık Açısından Yeniden... - Haberler
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Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmenliği Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi ve Aday Öğretmenlik Programlarının Güçlendirilmesi ve Kapsayıcılık Açısından Yeniden...

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Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmenliği Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi ve Aday Öğretmenlik Programlarının Güçlendirilmesi ve Kapsayıcılık Açısından Yeniden...

2020 yılı Temmuz ayından bu yana içerik geliştirme çalışmaları süren "Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmenliği Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi ve Aday Öğretmenlik Programlarının Güçlendirilmesi ve Kapsayıcılık Açısından Yeniden Yapılandırılması Projesi"nin öğretmen ve akademisyenlere yönelik...

2020 yılı Temmuz ayından bu yana içerik geliştirme çalışmaları süren "Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmenliği Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi ve Aday Öğretmenlik Programlarının Güçlendirilmesi ve Kapsayıcılık Açısından Yeniden Yapılandırılması Projesi"nin öğretmen ve akademisyenlere yönelik eğitici eğitimi çalıştayı 4-9 Ekim 2021 tarihlerinde Gaziantep'te gerçekleştirilmiştir. Çalıştay, MEB, YÖK ve UNICEF temsilcileri, Hacettepe ve Gazi Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan danışman ekibi, 77 öğretmen ve 27 akademisyenin katılımıyla başarılı bir şekilde tamamlanmıştır.

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Haber: Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmenliği Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi ve Aday Öğretmenlik Programlarının Güçlendirilmesi ve Kapsayıcılık Açısından Yeniden... - Haberler
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