Oğuzhan Asiltürk kimdir? Oğuzhan Asiltürk kaç yaşındaydı, nereli? Oğuzhan Asiltürk biyografisi!

Oğuzhan Asiltürk kimdir? Oğuzhan Asiltürk kaç yaşındaydı, nereli? Oğuzhan Asiltürk hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

OĞUZHAN ASİLTÜRK KİMDİR?

Oğuzhan Asiltürk, (d. 25 Mayıs 1935, Hekimhan, Malatya – ö. 1 Ekim 2021, Ankara), Türk siyasetçidir. İçişleri bakanlığı, sanayi ve teknoloji bakanlığı görevlerinde bulunmuş, son olarak Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu başkanlığı görevini yürütmekteydi.

HAYATI

Oğuzhan Asiltürk, 25 Mayıs 1935 tarihinde Malatya'nın Hekimhan ilçesinde dünyaya geldi. Annesi Fatma Asiltürk, babası ise öğretmen Mahmut Besim Asiltürk'tür. Kız kardeşleri Sevinçhan, Gülsevi ve Sevimyazı, erkek kardeşi ise Atilla Asiltürk'tür. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

İlk ve ortaokulu Malatya'da, liseyi ise Sivas ve Antakya'da tamamladı. Üniversite eğitimini ise İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nde tamamladı. Mezuniyetinin ardından Ankara'da kardeşi Atilla Asiltürk ile birlikte Asiltürk Proje adıyla bir şirket kurarak müteahhitlik yaptı.

Uzun yıllar Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu başkanı olarak görev almıştır. 13 Eylül'de koronavirüs sonrası gelişen zatürreye bağlı nefes darlığı şikayetiyle Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Asiltürk, tedavi gördüğü hastanede 1 Ekim 2021 günü hayatını kaybetti.

SİYASİ HAYATI

Oğuzhan Asiltürk 14.'üncü ve 15'inci dönem Ankara milletvekilliği, 19'uncu, 20'inci ve 21'inci dönem Malatya milletvekilliği ile içişleri bakanlığı, sanayi ve teknoloji bakanlığı görevlerini ifa etti.

MSP Davası sebebiyle bir yıl gözaltında kaldı, yargılandı ve beraat etti. 10 yıl süreyle siyasetten yasaklandı, yasağı 1987 anayasa referandumu ile kalktı. Yasağı kalktıktan sonra ilk kongrede RP'nin genel sekreterliğine seçildi. 11 yıl sonra tekrar Malatya'dan milletvekili seçildi. Fazilet Partisi'ne girdi. Millî Görüş Hareketi'nin lideri Necmettin Erbakan'ın ölümünün ardından Saadet Partisi'nin kurucuları arasında yer aldı ve Saadet Partisi'nin yüksek istişare kurulu başkanlığına seçildi. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Türkiye siyasetini yoğun biçimde meşgul eden askerî müdahaleler konusunda kendine has fikirler beyan eden Oğuzhan Asiltürk, Ergenekon ve Balyoz Davaları'yla orduda bulunan anti-amerikancı kadroların tasfiye edildiğini iddia etti. Yine 28 Şubat Süreci'nin de ordunun tamamına mâl edilemeyeceğini savunan Asiltürk, bir grup cuntacı generalin medya, iş adamları ve diğer siyasî partilerin de desteğiyle 28 Şubat sürecini başlattığını iddia etti.

7 Ocak 2021'de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Asiltürk, Erdoğan'ın kendisine İstanbul Sözleşmesi'nin kalkacağını söylediğini açıkladı. 20 Mart 2021'de yayınlanan cumhurbaşkanı kararıyla Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden çekildiğini ilân etti.

VEFATI

Oğuzhan Asiltürk, 13 Eylül 2021 tarihinde COVID-19 virüsüne bağlı olarak Ankara Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. 1 Ekim 2021'de korona virüse bağlı kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Cenazesi bir gün sonra Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedildi.

ÖZEL HAYATI

Evli ve dört çocuk babasıydı.

Haberler.com - Gündem