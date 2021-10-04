Traktörüyle geri manevra yapan adam, 4 yaşındaki yeğenini ezerek öldürdü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Traktörüyle geri manevra yapan adam, 4 yaşındaki yeğenini ezerek öldürdü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Traktörüyle geri manevra yapan adam, 4 yaşındaki yeğenini ezerek öldürdü

Aydın'ın İncirliova ilçesinde tarlada traktörle çalışan adam, geri manevra yaptığı sırada oyun oynayan 4 yaşındaki yeğenini ezdi. Hastaneye kaldırılan Nurcan kurtarılamadı.

İncirliova'nın Acarlar Mahallesi Kazak Kahvesi Mevkiisinde saat 15.00 sıralarında meydana gelen kazada, Olcay Yavuz, 09 ADF 457 plakalı traktör ile tarlada çalışırken, yeğeni Nurcan Karadeniz, ailesinin yanından uzaklaşarak traktörün arka kısmında oyun oynamaya başladı.

TALİHSİZ ÇOCUK, TRAKTÖRÜN ALTINDA KALDI

Yavuz, tarlada dönmek için geri manevra yapınca talihsiz Nurcan traktörün altında kaldı. Nurcan'ın çığlığı üzerine duran Olcay Yavuz ve akrabalarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Nurcan, olay yerine gelen ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Nurcan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayı duyan küçük kızın ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Son Dakika Haberleri
Gözü dönen adam, 2 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaraladıktan sonra intihar etti

Gözü dönen adam, 2 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaraladıktan sonra intihar etti

 Sosyal medyadan cami manzaralı alkol paylaşımı yaptı, jandarma ifadesini aldı

Sosyal medyadan cami manzaralı alkol paylaşımı yaptı, jandarma ifadesini aldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Engin Altay Süleyman Soylu Binali Yıldırım Oğuzhan Asiltürk
Magazin Bergen Ezgi Mola Kubilay Aka Bülent Ersoy
Spor Fatih Terim Aykut Kocaman Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Aziz Sancar Ali İhsan Su
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Traktörüyle geri manevra yapan adam, 4 yaşındaki yeğenini ezerek öldürdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 20:11:10. #1.17#