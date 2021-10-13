Nazife Aksoy kimdir? Bekir Aksoy'un eşi Nazife Oğlakçıoğlu Aksoy kaç yaşında, nereli?

Sevilen dizi ve tiyatro oyuncusu Bekir Aksoy eşinin oyuncu arkadaşı Uğur Arda Aydın tarafından cinsel saldırıya uğraması sonucu olayı yargıya taşımıştı. Sevilen oyuncu Bekir Aksoy son günlerde ikinci eşi Nazife Oğlakçıoğlu'nun tiyatro oyuncusu Uğur Arda Aydın tarafından cinsel istismara uğraması ile gündemde. Olayı mahkemeye taşıyan çift Bekir Aksoy ve Nazife Oğlakçıoğlu'nun hayatı merak edildi. Peki, Nazife Oğlakçıoğlu Aksoy kimdir, kaç yaşında, eşi kimdir? Bekir Aksoy'un eşi Nazife Oğlakçıoğlu Aksoy hayatı ve biyografisi nedir? Bekir Aksoy kimdir? İşte detaylar haberimizde...

NAZİFE AKSOY KİMDİR?

Sevilen dizi ve tiyatro oyuncusu Bekir Aksoy eşinin oyuncu arkadaşı Uğur Arda Aydın tarafından cinsel saldırıya uğraması sonucu olayı yargıya taşımıştı.

52 yaşında olan Bekir Aksoy iki kez evlilik yaptı. İlk eşi Derya Çavuşoğlu oldu. 2019 yılında ise Nazife Oğlakçıoğlu le evlendi ve Asil adında bir çocukları oldu. Eşi Nazife Aksoy, yıllar önce tiyatro oyuncusu tarafından tacize uğradığını söylemiş ve verdiği bir röportajda olanları anlatmıştı.

BEKİR AKSOY KİMDİR?

8 Mart 1969 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. 1992 Yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezun oldu. 19-20 yaşında iken konservatuvarın ilk yılında Devlet Tiyatrosu'nda Cüneyt Gökçer ile beraber "Damdaki Kemancı" oyununda küçük bir rol oynadı. Sonra Haluk Kurtoğlu ile "Tohum ve Toprak"ta yine küçük bir rolü oldu. Kenan Işık'ın yönetiminde yine ufak bir rolde oynadıktan sonra Devlet Tiyatrosu'nda sahne tozunu yutmuş oldu.

İki sene Dormen Tiyatrosu, iki sezon Gülriz Sururi ve arkasından altı sene Kent Oyuncuları'nda oynadı.

Kenterler'de Müşfik Kenter'le beraber oynadığı "Helen Helen" adlı iki kişilik oyun, "Yolun Yarısı", "Uşak Ne Gördü?", "Sokak Kızı İrma", "Ver Elini Broadway" ve "Çok Uzak Fazla Yakın" gibi oyunlar bazılarıdır. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

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