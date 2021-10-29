Meltem Akçöl kimdir? Meltem Akçöl kaç yaşında, aslen nereli? Meltem Akçöl biyografisi!

Reels videolar sayesinde instagramda tanınan Meltem Akçöl sosyal medya fenomenidir. Hobileri arasında fotoğraf çekmek ve keşifler yapmak olan ve birbirinden farklı kıyafetleri ile instagramda birçok resmi bulunan Meltem Akçöl kimdir? Meltem Akçöl kaç yaşında, aslen nereli? Meltem Akçöl mesleği nedir? Meltem Akçöl hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

MELTEM AKÇÖL KİMDİR?

Oyuncu ve sosyal medya fenomeni. 2001, İstanbul doğumlu. Boy 166 cm, kilo 48 kg. Reels videolar sayesinde instagramda tanınan Meltem Akçöl sosyal medya fenomenidir. Hobileri arasında fotoğraf çekmek ve keşifler yapmak olan ve birbirinden farklı kıyafetleri ile instagramda birçok resmi bulunan Meltem Akçöl, oynadığı ilk dizi olarak,2021'de kadın başrol oyuncusu olduğu Kırık Hayatlar dizisinde Meltem Akçöl, Deniz Yılmaz karakterini canlandırdı.

DİZİLERİ

Kırık Hayatlar(Deniz Yılmaz, TV Dizisi 2021)

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