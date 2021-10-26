MATSO Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cem Oktay GÜZELLER ve Doç. Dr. Fatih USLU'dan Kaymakamımız Abdulkadir DEMİR'e Makamında Ziyaret… - Haberler
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MATSO Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cem Oktay GÜZELLER ve Doç. Dr. Fatih USLU'dan Kaymakamımız Abdulkadir DEMİR'e Makamında Ziyaret…

Habermetre - Haberler | Toplum
MATSO Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cem Oktay GÜZELLER ve Doç. Dr. Fatih USLU'dan Kaymakamımız Abdulkadir DEMİR'e Makamında Ziyaret…

MATSO Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cem Oktay GÜZELLER ile Sosyal ve Beşeri Bilimler Fak. Dek. Yrd. Doç. Dr. Fatih USLU; Kaymakamımız Abdulkadir DEMİR'i makamında ziyarette bulundular.

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FATİH, İSTANBUL (Habermetre) - MATSO Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cem Oktay GÜZELLER ile Sosyal ve Beşeri Bilimler Fak. Dek. Yrd. Doç. Dr. Fatih USLU; Kaymakamımız Abdulkadir DEMİR'i makamında ziyarette bulundular.

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