Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? 4 Ekim MasterChef Türkiye kaptanlık yarışını kim kazandı? MasterChef'te haftanın kaptanları kim oldu? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? 4 Ekim MasterChef Türkiye kaptanlık yarışını kim kazandı? MasterChef'te haftanın kaptanları kim oldu?

Haberler.com - Haberler | Gündem
Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? 4 Ekim MasterChef Türkiye kaptanlık yarışını kim kazandı? MasterChef'te haftanın kaptanları kim oldu?

MasterChef Türkiye'nin 4 Ekim tarihinde yayınlanan 83. Bölümünde kaptanlık için kıyasıya mücadele sergilendi. Peki, Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? 4 Ekim MasterChef Türkiye kaptanlık yarışını kim kazandı? MasterChef'te haftanın kaptanları kim oldu? Mavi takım kaptanı ve kırmızı takımın kaptanları kimler oldu? Masterchef kaptan kim oldu?

MasterChef Türkiye'nin 4 Ekim'de yayınlanan 83. Bölümünde bu haftanın takımları ve kaptanları belirlenecek. Yarışmaya yedek kadrodan artık yarışmacı katılmayacağının açıklanmasının ardından şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu yarışmanın gerçek anlamda artık başladığını duyurdu. Bu haftanın kaptanlarının belirleneceği "Kaptanlık Oyunu" büyük mücadeleye sahne olurken vatandaşlar konuyla ilgili internette en çok "Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? 4 Ekim MasterChef Türkiye kaptanlık yarışını kim kazandı? MasterChef'te haftanın kaptanları kim oldu? Mavi takım kaptanı ve kırmızı takımın kaptanları kimler oldu? Masterchef kaptan kim oldu?" sorularının cevaplarını aratmakta. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'nin 83. bölümünde oynanan kaptanlık oyununda şefler yarışmacılardan "Profiterol" yapmalarını istedi. Şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun yaptığı tadımlar sonrası diğer yarışmacıların tabaklarından daha çok beğendikleri 5 tabağın sahiplerini öne çağırdı. En iyi 5 profiterolü hazırlayan Safanur, Hasan, Sergen, Azize ve Mustafa'yı öne çağırdı. Bu isimler arasından - Kaptanlık Oyununu kazandı.

Hasan kaptanlık oyununu kazanarak "Mavi Takım" kaptanı olmaya hak kazanırken, "Kırmızı Takım" kaptanı olarak, Mustafa'nın ismini söyledi.

Hasan ve Mustafa takımlarını seçmelerinin ardından, "Kaptanlar Düellosu" oyununda karşı karşıya gelecek ve kazanan isim ayrıcalıklara sahip olacak. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

KAPTANLIK OYUNUNU KAZANAN: HASAN BİLTEKİN

Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Binali Yıldırım Numan Kurtulmuş Necmettin Erbakan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Ebru Şallı Seda Sayan Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Gökhan Töre Güven Yalçın Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler İlham Aliyev Emine Erdoğan Mustafa Şentop
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? 4 Ekim MasterChef Türkiye kaptanlık yarışını kim kazandı? MasterChef'te haftanın kaptanları kim oldu? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 00:44:27. #1.12#