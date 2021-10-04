MasterChef Türkiye'nin 4 Ekim'de yayınlanan 83. Bölümünde bu haftanın takımları ve kaptanları belirlenecek. Yarışmaya yedek kadrodan artık yarışmacı katılmayacağının açıklanmasının ardından şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu yarışmanın gerçek anlamda artık başladığını duyurdu. Bu haftanın kaptanlarının belirleneceği "Kaptanlık Oyunu" büyük mücadeleye sahne olurken vatandaşlar konuyla ilgili internette en çok "Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? 4 Ekim MasterChef Türkiye kaptanlık yarışını kim kazandı? MasterChef'te haftanın kaptanları kim oldu? Mavi takım kaptanı ve kırmızı takımın kaptanları kimler oldu? Masterchef kaptan kim oldu?" sorularının cevaplarını aratmakta. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'nin 83. bölümünde oynanan kaptanlık oyununda şefler yarışmacılardan "Profiterol" yapmalarını istedi. Şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun yaptığı tadımlar sonrası diğer yarışmacıların tabaklarından daha çok beğendikleri 5 tabağın sahiplerini öne çağırdı. En iyi 5 profiterolü hazırlayan Safanur, Hasan, Sergen, Azize ve Mustafa'yı öne çağırdı. Bu isimler arasından - Kaptanlık Oyununu kazandı.

Hasan kaptanlık oyununu kazanarak "Mavi Takım" kaptanı olmaya hak kazanırken, "Kırmızı Takım" kaptanı olarak, Mustafa'nın ismini söyledi.

Hasan ve Mustafa takımlarını seçmelerinin ardından, "Kaptanlar Düellosu" oyununda karşı karşıya gelecek ve kazanan isim ayrıcalıklara sahip olacak. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

KAPTANLIK OYUNUNU KAZANAN: HASAN BİLTEKİN

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