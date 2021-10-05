MasterChef kaptanlık düellosunu kim kazandı? 4 Ekim MasterChef Türkiye Kaptanların Düellosunu kazanan kim? Kaptanların Düellosu ödülü ne?

MasterChef Türkiye'nin 83. bölümünde Mavi Takım Kaptanı Hasan ile Kırmızı Takım Kaptanı Mustafa "Kaptanların Düellosu" etabında karşı karşıya geldi. Kazanan kaptanın büyük avantajlar kazanan "Kaptanlar Düellosu" etabı ile ilgili vatandaşlar internette en çok "MasterChef kaptanlık düellosunu kim kazandı? 4 Ekim MasterChef Türkiye Kaptanların Düellosunu kazanan kim? Masterchef hangi kaptan kazandı? Masterchef düello kim kazandı? Masterchef hangi kaptan kazandı?" sorularını araştırmakta.

MASTERCHEF KAPTANLIK DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de şefler "Kaptanlık Düellosu" etabında yarışmacılardan yaprak sarmalarını istedi. Şeflerin istediği şekilde en fazla yaprağı saran Mustafa "Kaptanların Düellosu" etabını kazanarak yarınki avantajların sahibi oldu. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

KAPTANLARIN DÜELLOSU ÖDÜLÜ NE?

Kaptanların Düellesu ödülünü kazanan isim Mustafa bireysel ödül olarak ailesiyle görüşme hakkını kazandı. Kaptanların Düellosu ödülü yarın oynanacak olan takım oyunu öncesinde açıklanacak? Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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