18 Ekim Masterchef kaptan kim? Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı? 18 Ekim Mavi takım kaptanlık yarışı kazanan kim, kırmızı kaptanı kim?

Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 18 Ekim Masterchef kim kaptan oldu? 18 Ekim Mavi takım kaptanlık yarışı kazanan kim, kırmızı kaptanı kim? sorularının yanıtı araştırılıyor. Yarışmacıların tulumba tarifleri arasında en güzel reçeteye sahip olan kazanan isim olacak. İşte, Masterchef takımları! Mavi takım kaptanı kim oldu? Kaptanlık oyununu kim kazandı? sorularının yanıtı merak ediliyor.

MASTERCHEF KAPTANLIK DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?

Masterchef 2021'in 18 Ekim Pazartesi tarihli bölümünde yarışmacılar arasında kıyasıya kaptanlık oyunu mücadelesi yaşandı. Mavi takım kaptanı olmak isteyen yarışmacılar, gecenin en iyi tulumbayı yapmaya çalıştı. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna, kazanan isimi belirlerken zorlandı.

Sonrasında kazanan isim, rakibi Kırmızı takım kaptanını seçecek. İki kaptan, önce takımlarını oluşturacak, sonrasında düello yapacak.

MAVİ TAKIM KAPTANI HASAN OLDU.

Hasan kırmızı takım kaptanı olarak Mert'i seçti.

MAVİ TAKIM:

Hasan - Kaptan

KIRMIZI TAKIM:

Mert - Kaptan

Haberler.com - Gündem