LoL 2021 Dereceli Ödülleri neler ve sezon ne zaman bitecek? Sezonun sonuna yavaş yavaş yaklaşmamız ile oyuncuların sezon sonu ödüllerine olan merakı gittikçe artıyor!

Yılın o anı geldi! 2021 Sezonu'ndaki tüm çabalarınız ve döktüğünüz tüm o kan, ter ve gözyaşı sonunda ödüllendirilecek. Ama 15 Kasım'da dereceli sezonu bitmeden ve ödüller dağıtılmadan önce son bir "Ya tutarsa?" gayretiyle şansınızı denemeyi unutmayın. Ödüller sezon bittikten sonraki 4 hafta içinde dağıtılacak.

Şimdiyse League of Legends'ın 2021'deki sezon sonu ödüllerini inceleyelim!

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