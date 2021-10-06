LoL 2021 Dereceli Ödülleri neler ve sezon ne zaman bitecek?
LoL 2021 sezonu Dereceli Ödülleri sizlerle!
LoL 2021 Dereceli Ödülleri neler ve sezon ne zaman bitecek? Sezonun sonuna yavaş yavaş yaklaşmamız ile oyuncuların sezon sonu ödüllerine olan merakı gittikçe artıyor!
Yılın o anı geldi! 2021 Sezonu'ndaki tüm çabalarınız ve döktüğünüz tüm o kan, ter ve gözyaşı sonunda ödüllendirilecek. Ama 15 Kasım'da dereceli sezonu bitmeden ve ödüller dağıtılmadan önce son bir "Ya tutarsa?" gayretiyle şansınızı denemeyi unutmayın. Ödüller sezon bittikten sonraki 4 hafta içinde dağıtılacak.
Şimdiyse League of Legends'ın 2021'deki sezon sonu ödüllerini inceleyelim!
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