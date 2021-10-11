Lerzan Mutlu kimdir? Lerzan Mutlu kaç yaşında, nereli? Lerzan Mutlu hayatı ve biyografisi! - Haberler
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Lerzan Mutlu kimdir? Lerzan Mutlu kaç yaşında, nereli? Lerzan Mutlu hayatı ve biyografisi!

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Lerzan Mutlu kimdir? Lerzan Mutlu kaç yaşında, nereli? Lerzan Mutlu hayatı ve biyografisi!

Sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri de Lerzan Mutlu oldu. Sosyal paylaşım sitesi Instagram'da yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Lerzan Mutlu araştırılmakta. Peki, Lerzan Mutlu kimdir? Lerzan Mutlu kaç yaşında, nereli? Lerzan Mutlu hayatı ve biyografisi nedir?

Sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri de Lerzan Mutlu oldu. Sosyal paylaşım sitesi Instagram'da yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Lerzan Mutlu araştırılmakta. Peki, Lerzan Mutlu kimdir? Lerzan Mutlu kaç yaşında, nereli? Lerzan Mutlu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

LERZAN MUTLU KİMDİR?

Lerzan Mutlu (d. 12 Şubat 1977 İstanbul), Türk şarkıcı ve televizyon sunucusu.

Lerzan Mutlu, 12 Şubat 1977 tarihinde, avukat bir baba ve ev hanımı bir annenin tek kızı olarak doğdu. Erenköy İlkokulu, Özel Kadıköy Kız Koleji'nde okuduktan sonra liseyi Yıldız Koleji'nde bitirdi. 10 yaşındayken babası kalp krizi sonucunda öldü. Liseyi bitirdikten sonra İsviçre'de bir özel üniversiteye kayıt oldu, ancak 6 ay sonra yarım bırakarak Türkiye'ye geri döndü. Konservatuvar imtihanlarına girerek, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nı kazandı. Burayı da yarım bırakarak sahne ve televizyon çalışmalarına başladı. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

DİSKOGRAFİSİ

Albümler

Karabüyü (2001)

Yar Dediğin Arar (2004)

Tam İsabet (2006)

Zirve (2009)

EP'ler

Aşk Acısı (2018)

Single'lar

Kibrit (2011)

Oyuncu (2013)

Kahraman (2014) Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Bizde Böyle (2014)

Klipleri

"Karabüyü"

"Benden Giden Bana Döner"

"Hançer"

"Yar Dediğin Arar"

"Aşk Dediğin Yürek İster"

"Sızım Sızım"

"Bir Numara"

"Kibrit"

"Oyuncu"

"Bir An Bile Düşünmedim"

"Kahraman"

"Beni Benden Alırsan"

"Farzet"

"Bir Alo De"

"Kaç Kadeh Kırıldı"

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Haber: Lerzan Mutlu kimdir? Lerzan Mutlu kaç yaşında, nereli? Lerzan Mutlu hayatı ve biyografisi! - Haberler
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