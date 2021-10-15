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League of Legends x Bershka iş birliği duyuruldu!

Playerbros - Haberler | Gamegar
League of Legends x Bershka iş birliği duyuruldu!

League of Legends x Bershka iş birliği duyuruldu, bu ortaklık ile çıkan ürünler de eleştirilerin odağı oldu!

League of Legends x Bershka iş birliği duyuruldu, bu prtaklık ile birlikte Bershka tarafından hazırlanan birkaç ürün de tüm espor severlere tanıtıldı. İspanya merkezli hazır giyim ve aksesuar markası yaptığı paylaşım ile yeni LoL ürünlerini işte böyle tanıttı!

Havaların soğuması ile birlikte yeni sezon Sweatshirtlerini tanıtan başarılı marka yeni ürünleri ile tüm espor severlerin gönlünü kazanmayı başardı. Çoğu oyuncu tarafından beğenilen ürünler birçok eleştirinin de odağı oldu. Eleştirilerden çoğu yapılan tasarımlar için hiç uğraşılmadığını ve fan art'ların ürünlere basılıp geçildiğini söylüyordu. Yine de LoL'ün bu kadar ünlü bir marka ile anlaşması çoğu taraftarı mutlu etmiş gibi görünüyor.

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