Kumluca'da devrilen kamyondaki 4 kişi yaralandı - Haberler
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Kumluca'da devrilen kamyondaki 4 kişi yaralandı

AA / Mehmet Çakmak - Haberler | Güncel
Kumluca'da devrilen kamyondaki 4 kişi yaralandı

Kumluca ilçesinde nar yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

KUMLUCA, ANTALYA (AA) - Kumluca ilçesinde nar yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Dursun T'nin kullandığı 07 ARL 68 plakalı kamyon, Meydan Mahallesi Ahmet Aliağa Bulvarı'nda tekerinin patlaması sonucu devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Ünal A, Elanur A, Gülbeyaz G. yaralandılar.

Sağlık ekiplerince Kumluca Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel hastaneye kaldırılan yaralılardan Gülbeyaz G'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kamyondaki nar kasalarının yola dökülmesi nedeniyle ulaşımda bir süre aksama yaşandı.

Kumluca'da devrilen kamyondaki 4 kişi yaralandı

Kumluca'da devrilen kamyondaki 4 kişi yaralandı

Kumluca'da devrilen kamyondaki 4 kişi yaralandı

AA / Mehmet Çakmak - Son Dakika Haberleri
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