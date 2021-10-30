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Küçükçekmece'de kamyonet hırsızlığı kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Küçükçekmece'de kamyonet hırsızlığı kamerada Çaldıkları otomobilin yerine başka araç park etmesin diye palet koydular Küçükçekmece'de park halinde duran bir kamyoneti çalan hırsızlar, park yerine başka araç park etmesin diye palet koydular.

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Küçükçekmece'de kamyonet hırsızlığı kamerada

Çaldıkları otomobilin yerine başka araç park etmesin diye palet koydular

İSTANBUL - Küçükçekmece'de park halinde duran bir kamyoneti çalan hırsızlar, park yerine başka araç park etmesin diye palet koydular. Hırsızların bu davranışı pes dedirtirken, o anlar çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Küçükçekmece'de 24 Ekim günü, S.G.E. isimli kişinin park halindeki kamyoneti iki kişi tarafından çalındı. Kamyoneti çalan şahıslar, boşalan park yerine başka araç park etmesin diye tahta palet bıraktı. Hırsızlık şüphelilerinin pes dedirten anları çevredeki güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alındı. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışmalarda iki şüpheli, Gaziosmanpaşa'da yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Erkan Ö. ve Sedat B., sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Küçükçekmece'de kamyonet hırsızlığı kamerada

Küçükçekmece'de kamyonet hırsızlığı kamerada

Küçükçekmece'de kamyonet hırsızlığı kamerada

İhlas Haber Ajansı / Hasan Zahid Ezim - Son Dakika Haberleri
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