Kolombiya'da Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı - Haberler
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Kolombiya'da Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı

AA / Juan David Moreno Gallego - Haberler | Güncel

.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Fuar alanının dış görüntüsü Fuar alanının sergilenen makineler Ziyaretçilerin fuarı gezmeleri Fuara getirilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar Ziyaretçilerin hayvanlara gösterdiği ilgi Kolombiya'nın başkenti Bogota'da, Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı 'AgroExpo 2021 açıldı.

.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Fuar alanının dış görüntüsü

Fuar alanının sergilenen makineler

Ziyaretçilerin fuarı gezmeleri

Fuara getirilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar

Ziyaretçilerin hayvanlara gösterdiği ilgi Kolombiya'nın başkenti Bogota'da, Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı 'AgroExpo 2021 açıldı. Tarım sektörünün 44 yılı aşkın süredir bir araya geldiği fuarda, en az 12 ülkeden 500'den fazla katılımcı yer aldı.

Kolombiya'da Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı

Kolombiya'da Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı

Kolombiya'da Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı

Kolombiya'da Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı
AA / Juan David Moreno Gallego - Son Dakika Haberleri
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