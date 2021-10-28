Kolombiya'da Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı

.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Fuar alanının dış görüntüsü

Fuar alanının sergilenen makineler

Ziyaretçilerin fuarı gezmeleri

Fuara getirilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar

Ziyaretçilerin hayvanlara gösterdiği ilgi Kolombiya'nın başkenti Bogota'da, Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı 'AgroExpo 2021 açıldı. Tarım sektörünün 44 yılı aşkın süredir bir araya geldiği fuarda, en az 12 ülkeden 500'den fazla katılımcı yer aldı.