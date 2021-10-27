Kolombiya'da El Buen Pastor Kadınlar Hapishanesi - Haberler
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Kolombiya'da El Buen Pastor Kadınlar Hapishanesi

AA / Juan David Moreno Gallego - Haberler | Güncel

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: El Buen Kadınlar Hapishanesi Dans eğitimi aktiviteleri Etkinliğe katılan kadın mahkumlar Kadın mahkumlarla röportajlar Kolombiya'nın başkenti Bogota'da El Buen Kadınlar Hapishanesi'nde sivil toplum kuruluşlarının sağladıkları imkanlarla mahkumlar kendilerini geliştirecek...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

El Buen Kadınlar Hapishanesi

Dans eğitimi aktiviteleri

Etkinliğe katılan kadın mahkumlar

Kadın mahkumlarla röportajlar

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da El Buen Kadınlar Hapishanesi'nde sivil toplum kuruluşlarının sağladıkları imkanlarla mahkumlar kendilerini geliştirecek aktiviteler öğreniyor.

Kolombiya'da El Buen Pastor Kadınlar Hapishanesi

Kolombiya'da El Buen Pastor Kadınlar Hapishanesi

Kolombiya'da El Buen Pastor Kadınlar Hapishanesi

Kolombiya'da El Buen Pastor Kadınlar Hapishanesi
AA / Juan David Moreno Gallego - Son Dakika Haberleri
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