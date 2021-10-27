Kolombiya'da El Buen Pastor Kadınlar Hapishanesi
AA / Juan David Moreno Gallego - Haberler | Güncel
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: El Buen Kadınlar Hapishanesi Dans eğitimi aktiviteleri Etkinliğe katılan kadın mahkumlar Kadın mahkumlarla röportajlar Kolombiya'nın başkenti Bogota'da El Buen Kadınlar Hapishanesi'nde sivil toplum kuruluşlarının sağladıkları imkanlarla mahkumlar kendilerini geliştirecek...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
El Buen Kadınlar Hapishanesi
Dans eğitimi aktiviteleri
Etkinliğe katılan kadın mahkumlar
Kadın mahkumlarla röportajlar
Kolombiya'nın başkenti Bogota'da El Buen Kadınlar Hapishanesi'nde sivil toplum kuruluşlarının sağladıkları imkanlarla mahkumlar kendilerini geliştirecek aktiviteler öğreniyor.