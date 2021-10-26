Kolombiya'da Beyaz Eller Korosu, Bogota Filarmoni Orkestrası ile performans sergiledi

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İşitme engelliler sınıfından genel görüntüler

İşitme engelliler sınıfından detay görüntüler

Bogota Filarmoni Orkestrası üyesinin açıklamaları

İşitme engelli öğrencilerin beyaz eldivenleriyle orkestra eşliğinde sergiledikleri performans Kolombiya'nın başkenti Bogota'da işitme engelli gençlerden oluşan Beyaz Eller Korosu, Bogota Filarmoni Orkestrası ile birlikte performans sergiledi. İşitme engellerine rağmen aldıkları müzik dersleri ile müzik sevgilerini pekiştiren, beyaz eldiven giyen genç koro üyeleri, bu tutkularını büyük sahnelere taşıma konusunda emin adımlarla ilerliyor.