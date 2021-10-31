Kerkük'teki Türkmen ve Araplardan Irak ordusu ve Peşmergenin ortak tugay kurma konusuna tepki - Haberler
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Kerkük'teki Türkmen ve Araplardan Irak ordusu ve Peşmergenin ortak tugay kurma konusuna tepki

AA / Muhammet Kasım - Haberler | Güncel

Irak'ın Kerkük kentindeki Türkmen ve Araplar, Irak ordusu ile Peşmerge arasında ortak bir tugay kurulması konusunu kesinlikle reddettiklerini bildirdi.

Irak'ın Kerkük kentindeki Türkmen ve Araplar, Irak ordusu ile Peşmerge arasında ortak bir tugay kurulması konusunu kesinlikle reddettiklerini bildirdi.

Kerkük'teki Türkmen ve Arap temsilcileri, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Irak Meclisinin feshedildiği ve hükümetin geçici bir hükümete dönüştüğü belirtilen açıklamada, "Federal güvenlik güçlerinin varlığı ışığında Kerkük ilinde yaşanan güvenlik istikrarına rağmen Irak Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı bir açıklama yayınlayarak Irak ordusundaki Peşmerge tugaylarından birinin Irak Savunma Bakanlığına bağlandığını bildirdi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklama, şöyle devam etti:

Arap ve Türkmen siyasi temsilcileri olarak, hükümete Kerkük'ü ve sözde tartışmalı bölgeleri güvenlik durumunu bozmamak için siyasi pazarlığa sokmaması çağrısında bulunuyoruz. Irak ordusu ile Peşmerge arasında ortak bir tugay kurulması konusunu kesinlikle reddediyoruz.

Bu önemli konuların sadece Bağdat ve Erbil arasında kalmaması, Türkmen ve Arap temsilcilerin detaylardan haber dar olması gerektiğini vurguluyoruz. Aksi takdirde bu ortak gücün oluşum sebepleri ve yansımaları bizim kanaatimizce endişe ve şüphe vericidir."

Açıklamada, Irak Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı'ndan bu "şüpheli adımlardan" vazgeçmesi ve Kerkük'te toplumsal barışı bozacak adımlardan uzak durması talep edildi.

Kerkük'teki Türkmen ve Araplardan Irak ordusu ve Peşmergenin ortak tugay kurma konusuna tepki

Kerkük'teki Türkmen ve Araplardan Irak ordusu ve Peşmergenin ortak tugay kurma konusuna tepki

Kerkük'teki Türkmen ve Araplardan Irak ordusu ve Peşmergenin ortak tugay kurma konusuna tepki

AA / Muhammet Kasım - Son Dakika Haberleri
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