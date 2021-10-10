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Kaya parçası otomobillerinin camına saplanan çift tedavide

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Kaya parçası otomobillerinin camına saplanan çift tedavide

TOKAT'ta kaya parçasının otomobilin sol ön camına saplanması sonucu meydana gelen kazada yaralanan sürücü Ömer Türk (59) ile eşi Rukiye Türk'ün (49) hastanedeki tedavileri sürüyor.

TOKAT'ta kaya parçasının otomobilin sol ön camına saplanması sonucu meydana gelen kazada yaralanan sürücü Ömer Türk (59) ile eşi Rukiye Türk'ün (49) hastanedeki tedavileri sürüyor.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Zile- Pazar yolu 3'üncü kilometrede, hemzemin geçit çıkışında meydana geldi. Zile'den Pazar ilçesi istikametine seyir halinde olan Ömer Türk yönetimindeki 06 BYS 853 plakalı otomobil, hemzemin geçit çıkışında sürücüsünün aşırı hız nedeniyle direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce uyarı levhasına, ardından yol kenarındaki kaya parçalarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle fırlayan kaya parçası otomobilin sürücü tarafındaki cama saplandı. Kazada sürücü Ömer Türk ve eşi Rukiye Türk, yaralandı. Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan sürücü ve eşi Rukiye Türk'ün sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Çiftin hastanedeki tedavileri sürüyor.


Kaya parçası otomobillerinin camına saplanan çift tedavide

Demirören Haber Ajansı / Yaşar Erkan İçen - Son Dakika Haberleri
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