Kartal'da araç ihalelerine fesat karıştıran çeteye operasyon-1 - Haberler
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Kartal'da araç ihalelerine fesat karıştıran çeteye operasyon-1

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kartal'da araç ihalelerine fesat karıştıran çeteye operasyon-1

Mustafa ESEN -Ali Çağlar TINBEK/ KARTAL'da araç ihalelerine fesat karıştırarak otopark çetesine operasyon düzenlendi.

Mustafa ESEN -Ali Çağlar TINBEK/ KARTAL'da araç ihalelerine fesat karıştırarak otopark çetesine operasyon düzenlendi. Yediemin otoparkındaki baskında 8 kişi gözaltına alındı.

İstanbul ve Artvin'de araç ihalelerinde ihaleye fesat karıştıran 15 şüpheliye operasyon düzenlendi. İstanbul Mali Şube Ekipleri, 6 aylık takibin ardından Kartal'da bulunan Yediemin Otoparkı'na operasyon düzenledi. İcralık araç ihalesine fesat karıştıran otopark çetesi çökertilirken 8 kişi gözaltına alındı. Operasyon devam ediyor.


Kartal'da araç ihalelerine fesat karıştıran çeteye operasyon-1

Kartal'da araç ihalelerine fesat karıştıran çeteye operasyon-1

Kartal'da araç ihalelerine fesat karıştıran çeteye operasyon-1

Kartal'da araç ihalelerine fesat karıştıran çeteye operasyon-1

Kartal'da araç ihalelerine fesat karıştıran çeteye operasyon-1

Kartal'da araç ihalelerine fesat karıştıran çeteye operasyon-1

Kartal'da araç ihalelerine fesat karıştıran çeteye operasyon-1

Kartal'da araç ihalelerine fesat karıştıran çeteye operasyon-1

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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