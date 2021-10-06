Kamyon lifti koptu, otomobil üzerine düştü: 1 ağır yaralı - Haberler
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Kamyon lifti koptu, otomobil üzerine düştü: 1 ağır yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kamyon lifti koptu, otomobil üzerine düştü: 1 ağır yaralı Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

RİZE (İHA) - Kamyon lifti koptu, otomobil üzerine düştü: 1 ağır yaralı

RİZE - Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Olay ilçeye bağlı Karadeniz sahil yolu üzeri Büyüktaş mevkiinde saat 21: 00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çayeli ilçesi istikametinden Rize istikametine gitmekte olan özel bir market zincirine ait kamyonun seyir halindeyken kapalı kasasında bulunan lifti düşerek arkadan gelen Fatih Yılmaz yönetimindeki otomobilin üzerine düştü.

Kazayı fark eden çevredeki vatandaşların araması üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri geldi. Ekipler sürücü Yılmaz'ı sıkıştığı aracın içerisinden çıkartarak ambulans ile Çayeli İshakoğlu Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Yılmaz, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Yılmaz'ın durumunun ciddi olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kamyon lifti koptu, otomobil üzerine düştü: 1 ağır yaralı

Kamyon lifti koptu, otomobil üzerine düştü: 1 ağır yaralı

Kamyon lifti koptu, otomobil üzerine düştü: 1 ağır yaralı

Kamyon lifti koptu, otomobil üzerine düştü: 1 ağır yaralı

Kamyon lifti koptu, otomobil üzerine düştü: 1 ağır yaralı

Kamyon lifti koptu, otomobil üzerine düştü: 1 ağır yaralı
İhlas Haber Ajansı / Osman Kubilay Küçükmustafa - Son Dakika Haberleri
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